Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Emeklilere ve Asgari Ücretliye Bomba Haber! Zam Hakkında Son Dakika Bilgisi Geldi! Neler Oluyor?
Temmuz ayında ara zam ile buluşan asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve memurların beklediği ocak zammına ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Dün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen ‘AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı’ programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Temmuz ayında ara zam ile buluşan asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve memurların beklediği ocak zammına ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Dün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen ‘AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı’ programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak zammına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretli ocak zammı belli mi? Memur ve emekli ocak zammı ne kadar? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 13:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.