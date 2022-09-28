Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Emeklilere ve Asgari Ücretliye Bomba Haber! Zam Hakkında Son Dakika Bilgisi Geldi! Neler Oluyor?

Temmuz ayında ara zam ile buluşan asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve memurların beklediği ocak zammına ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Dün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen ‘AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı’ programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak zammına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu! Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretli ocak zammı belli mi? Memur ve emekli ocak zammı ne kadar? İşte, detaylar…

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