- 28 Eyl 2022 - 19:49 G: 28 Eyl 2022 - 23:31

Masterchef Metin’in Sözleri Olay Yarattı! “R” Yapınca Ortalık Karıştı! Kamyon Kamyon Linç Yedi… Masterchef Metin İnstagram Adresi Nedir?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’in 2022 kadrosunda bulunan Metin, “R” yapınca ortalık çok fena karıştı! “Zort Metin”, “Beş para etmezsiniz” gibi tepki dolu yorumlar alan Masterchef Metin, kamyon kamyon linç yemeye başladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine olaylar karışmıştı. Heyecan dolu geçen bölümün kazananı Kırmızılar olmuştu. Mavi takımdan ise Çağatay dokunulmazlığı almıştı. Gün sonunda ise Fatma Nur ve Kaan eleme potasına giden isimler olmuştu. Yarışmanın ilk bölümünden beri tepki üzerine tepki toplayan Metin’in sözleri ise olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eyl 2022 - 19:49 Ankara- Yaşam

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