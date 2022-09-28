Masterchef Metin’in Sözleri Olay Yarattı! “R” Yapınca Ortalık Karıştı! Kamyon Kamyon Linç Yedi… Masterchef Metin İnstagram Adresi Nedir?
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’in 2022 kadrosunda bulunan Metin, “R” yapınca ortalık çok fena karıştı! “Zort Metin”, “Beş para etmezsiniz” gibi tepki dolu yorumlar alan Masterchef Metin, kamyon kamyon linç yemeye başladı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine olaylar karışmıştı. Heyecan dolu geçen bölümün kazananı Kırmızılar olmuştu. Mavi takımdan ise Çağatay dokunulmazlığı almıştı. Gün sonunda ise Fatma Nur ve Kaan eleme potasına giden isimler olmuştu. Yarışmanın ilk bölümünden beri tepki üzerine tepki toplayan Metin’in sözleri ise olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.