- 29 Eyl 2022 - 11:01 G: 29 Eyl 2022 - 11:40

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Nişanında Büyük Kriz! “Damat Olarak Kabul Edemem!” Demiş; En Mutlu Günleri Zehir Olmuş! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri yasak aşk dedikodularına karışan Sude Burcu ve Mert Öcal, dün akşam itibariyle nişanlanmaya karar vermişlerdi! Nişan töreni sırasında yaşanan büyük krizse şok etkisi yarattı. “Damat olarak kabul edemem” diyen isim, en mutlu günlerinin zehir olmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 yarışmasında yer alan Sude Burcu, yarışmanın 2020 döneminde boy gösteren Mert Öcal’la Survivor yarışması sayesinde tanışmıştı. Sude Burcu ve Mert Öcal, Survivor 2022 All Star sezonunda aşk yaşamaya başlamışlardı. Yarışmaya flört olarak katılan Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan sonra birbirlerine deliler gibi bağlanmışlardı. Peki, Sude Burcu ve Mert Öcal’ın nişanında neler oldu?

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29 Eyl 2022 - 11:01 Ankara- Yaşam

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