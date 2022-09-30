Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?

Bürokrasinin kalbinin attığı kent olarak hafızalara kazınan Ankara’da nüfus da günden güne artmaya devam ediyor. Her geçen gün büyüyen Ankara’da pek çok sayıda da ilçe bulunuyor. Pek, Ankara'da kaç tane ilçe var? Ankara ilçeler haritası ile nüfusu kaçtır, merkezi nerede? İşte, detaylar…

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