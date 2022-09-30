Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır, Merkezi Nerede?
Bürokrasinin kalbinin attığı kent olarak hafızalara kazınan Ankara’da nüfus da günden güne artmaya devam ediyor. Her geçen gün büyüyen Ankara’da pek çok sayıda da ilçe bulunuyor. Sizde Ankara'nın ilçelerini merak ediyorsanız işte detaylar...
Bürokrasinin kalbinin attığı kent olarak hafızalara kazınan Ankara’da nüfus da günden güne artmaya devam ediyor. Her geçen gün büyüyen Ankara’da pek çok sayıda da ilçe bulunuyor. Pek, Ankara'da kaç tane ilçe var? Ankara ilçeler haritası ile nüfusu kaçtır, merkezi nerede? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 03:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.