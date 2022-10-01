Dünyayla Benim Aramda Tolga Kimdir? Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Buğra Gülsoy Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Özellikle sevişme sahneleriyle çok konuşulmuş olan Dünyayla Benim Aramda isimli dizide yer alan Buğra Gülsoy, yeni rolü ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı. Öte yandan Buğra Gülsoy, Dünyayla Benim Aramda dizisinde Tolga karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Dünyayla Benim Aramda Tolga kimdir? Buğra Gülsoy nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Buğra Gülsoy kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...