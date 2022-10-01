Dünyayla Benim Aramda Tolga Kimdir? Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Buğra Gülsoy Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Özellikle sevişme sahneleriyle çok konuşulmuş olan Dünyayla Benim Aramda isimli dizide yer alan Buğra Gülsoy, yeni rolü ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı. Öte yandan Buğra Gülsoy, Dünyayla Benim Aramda dizisinde Tolga karakterine hayat vermeye başladı. Sizde Buğra Gülsoy ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Özellikle sevişme sahneleriyle çok konuşulmuş olan Dünyayla Benim Aramda isimli dizide yer alan Buğra Gülsoy, yeni rolü ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı. Öte yandan Buğra Gülsoy, Dünyayla Benim Aramda dizisinde Tolga karakterine hayat vermeye başladı. Peki, Dünyayla Benim Aramda Tolga kimdir? Buğra Gülsoy nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Buğra Gülsoy kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Eki 2022 - 12:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.