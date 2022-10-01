Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak!
Kanal D ekranlarının üç sezondur iddialı yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunun yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta devam etti. Kanal D ekranlarına 50. bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisi, yeni bölümünde yaşananlar ile herkesi bir kez daha şoke etmeyi başardı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının üç sezondur iddialı yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunun yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta devam etti. Kanal D ekranlarına 50. bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisi, yeni bölümünde yaşananlar ile herkesi bir kez daha şoke etmeyi başardı. Sosyal medyaya da damga vuran Camdaki Kız dizisinin son bölümünde, özellikle Muzo’nun tavrı dikkat çekti. Peki, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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01 Eki 2022 - 16:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.