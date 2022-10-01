Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak!

Kanal D ekranlarının üç sezondur iddialı yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunun yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta devam etti. Kanal D ekranlarına 50. bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisi, yeni bölümünde yaşananlar ile herkesi bir kez daha şoke etmeyi başardı. Sosyal medyaya da damga vuran Camdaki Kız dizisinin son bölümünde, özellikle Muzo’nun tavrı dikkat çekti. Peki, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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