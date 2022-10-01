Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sonunda Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! Twitter Ayağa Kalktı; “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!”
Psikiyatrist yazar Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Camdaki Kız dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. OGM Pictures imzası taşıyan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunda da ekranlara iddialı bir giriş yaptı. İşte son bölümden çarpıcı detaylar...
Psikiyatrist yazar Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Camdaki Kız dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. OGM Pictures imzası taşıyan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunda da ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Son bölümü ile sosyal medyaya damga vuran Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, bugün yayınlandı! Camdaki Kız dizisinin 50. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.