Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sonunda Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! Twitter Ayağa Kalktı; “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!”

Psikiyatrist yazar Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Camdaki Kız dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. OGM Pictures imzası taşıyan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonunda da ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Son bölümü ile sosyal medyaya damga vuran Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, bugün yayınlandı! Camdaki Kız dizisinin 50. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…