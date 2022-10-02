Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!”
Sabahın Sultanı, Kadırgalı Seda Sayan, 60 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle yine ortalığı salladı geçti! Sütyenini göstere göstere paylaşan Seda Sayan’ın bu hallerinden sonra Çağlar Ökten’in kafayı yiyeceğine dair yorumlar yapıldı! Fileli çorabını minicik eteğinden gösteren Seda Sayan’a “Sen nesin be” denildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesiyordu. Evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan’ın çok kısa bir süre 40 santimden fazla incelmişti. Fiziğiyle adeta yeniden doğan güzeller güzeli sanatçı Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.