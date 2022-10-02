Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!”

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesiyordu. Evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan’ın çok kısa bir süre 40 santimden fazla incelmişti. Fiziğiyle adeta yeniden doğan güzeller güzeli sanatçı Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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