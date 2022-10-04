Merve Boluğur’un Gelinliği Ortalığı Karıştırdı! 1 Ayda Yapılmıştı; Nurbanu Sultan Olayı Patlak Verdi! “Ne Oldu Sana!”

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Geçmişte bir evlilik gerçekleştirmiş olan Merve Boluğur, evliliğe ikinci şansı Mert Aydın ile verdi. Mert Aydın ile dün akşam yapılan düğün töreni ile hayatını birleştiren Merve Boluğur, yaptığı bir açıklama ile gündemlerden düşmezken; özellikle gelinlikli hali ile o isme benzetildi! Peki, Merve Boluğur ne zaman ve nerede evlendi? Merve Boluğur nasıl bir gelinlik giydi? Merve Boluğur kime benzetildi? İşte, detaylar…

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