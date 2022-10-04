Merve Boluğur’un Gelinliği Ortalığı Karıştırdı! 1 Ayda Yapılmıştı; Nurbanu Sultan Olayı Patlak Verdi! “Ne Oldu Sana!”
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Geçmişte bir evlilik gerçekleştirmiş olan Merve Boluğur, evliliğe ikinci şansı Mert Aydın ile verdi. Mert Aydın ile dün akşam yapılan düğün töreni ile hayatını birleştiren Merve Boluğur, yaptığı bir açıklama ile gündemlerden düşmezken; özellikle gelinlikli hali ile o isme benzetildi! İşte detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu. Geçmişte bir evlilik gerçekleştirmiş olan Merve Boluğur, evliliğe ikinci şansı Mert Aydın ile verdi. Mert Aydın ile dün akşam yapılan düğün töreni ile hayatını birleştiren Merve Boluğur, yaptığı bir açıklama ile gündemlerden düşmezken; özellikle gelinlikli hali ile o isme benzetildi! Peki, Merve Boluğur ne zaman ve nerede evlendi? Merve Boluğur nasıl bir gelinlik giydi? Merve Boluğur kime benzetildi? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 08:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.