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03 Eki 2022 - 17:27

Duy Beni Dizisinin Finali Öne Çekildi! Rezilliklerin Açıklaması Olmayınca STAR TV İpi Kesti! Twitter Ayağa Kalktı! Ateşli Öpüşmeden Sonra…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de final tarihi öne çekildi. Üst üste skandal sahnelere yer veren Duy Beni dizisinin, bu anları “Rezillik” olarak yorumlanmıştı ki, STAR TV çoktan ipini kesti! Twitter’ı ayağa kaldıran bu durum bir de ateşli öpüşmenin üzerine olunca herkes şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…