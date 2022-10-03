Duy Beni Dizisinin Finali Öne Çekildi! Rezilliklerin Açıklaması Olmayınca STAR TV İpi Kesti! Twitter Ayağa Kalktı! Ateşli Öpüşmeden Sonra…
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de final tarihi öne çekildi. Üst üste skandal sahnelere yer veren Duy Beni dizisinin, bu anları “Rezillik” olarak yorumlanmıştı ki, STAR TV çoktan ipini kesti! Twitter’ı ayağa kaldıran bu durum bir de ateşli öpüşmenin üzerine olunca herkes şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi kaliteli oyuncuların yer aldığı Duy Beni dizisi, ekranlara yeni bir soluk getirmişti. Gençlik dizisi olarak ekranlara gelen Duy Beni’de lise çağındaki çocukların yapmayacağı her şey yapılıyordu. Tepkileri çeken dizinin final tarihi verilmişti ama gelen son dakika haberi, final tarihinin öne çekildiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.