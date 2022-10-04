- 04 Eki 2022 - 21:47 G: 04 Eki 2022 - 22:22

Masterchef Mehmet Şef, Danilo Şef’i Yerden Yere Vurdu! Kalkacak Hali Kalmamıştı, Aldığı Darbeler Yerle Yeksan Etti! Twitter Bunu Konuşuyor…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında büyük bomba patladı! Mehmet Şef, Danilo Zanna’yı resmen yerden yere vurdu! Kalkacak hali kalmayan Danilo Zanna’nın aldığı darbeler ise yerle yeksan etti! Twitter’ın konuştuğu Danilo Zanna, hem yüzleri güldürdü hem de birçok kişiyi üzdü! Peki, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya arasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te Kaan’ın elenmesinin ardından yarışmacılar 17 kişi kalmıştı. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan en iyi çiğköfteyi yapanlar Çağatay ve Burak Kaya olmuştu. İkinci turda muhteşem bir mücadele veren ikiliden kazanan isimse Çağatay olmuştu. Yarışmanın son bölümünde yapılan çiğköfte mücadelesinde Danilo Zanna’yı Mehmet Şef resmen yerden yere vurdu! İşte merak edilenler…

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04 Eki 2022 - 21:47 Ankara- Yaşam

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Masterchef Mehmet Şef, Danilo Şef’i Yerden Yere Vurdu! Kalkacak Hali Kalmamıştı, Aldığı Darbeler Yerle Yeksan Etti! Twitter Bunu Konuşuyor… mask
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