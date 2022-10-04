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04 Eki 2022 - 21:47

Masterchef Mehmet Şef, Danilo Şef’i Yerden Yere Vurdu! Kalkacak Hali Kalmamıştı, Aldığı Darbeler Yerle Yeksan Etti! Twitter Bunu Konuşuyor…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında büyük bomba patladı! Mehmet Şef, Danilo Zanna’yı resmen yerden yere vurdu! Kalkacak hali kalmayan Danilo Zanna’nın aldığı darbeler ise yerle yeksan etti! Twitter’ın konuştuğu Danilo Zanna, hem yüzleri güldürdü hem de birçok kişiyi üzdü! Peki, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya arasında neler oluyor?