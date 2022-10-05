- 05 Eki 2022 - 16:08

Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir…

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ta durumlar karıştı! Murat Yıldırım ve dizinin yapımcısının birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Daha diziye yeni giren Murat Yıldırım’ın daha ilk günden kavga, gürültü, kaosun göbeğine düşmesi, dizinin başladığı gibi bitebileceğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu Teşkilat dizisi, dengeleri alt üst etmişti. 3. sezonuyla ekranları sallayan Teşkilat dizisinde büyük bir kavganın çıktığı basına sızdı. Dizide Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım’ın yapımcıyla birbirine girdiği gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eki 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

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