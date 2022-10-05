Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eki 2022 - 16:08

Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir…

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ta durumlar karıştı! Murat Yıldırım ve dizinin yapımcısının birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Daha diziye yeni giren Murat Yıldırım’ın daha ilk günden kavga, gürültü, kaosun göbeğine düşmesi, dizinin başladığı gibi bitebileceğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…