Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir…
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ta durumlar karıştı! Murat Yıldırım ve dizinin yapımcısının birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Daha diziye yeni giren Murat Yıldırım’ın daha ilk günden kavga, gürültü, kaosun göbeğine düşmesi, dizinin başladığı gibi bitebileceğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu Teşkilat dizisi, dengeleri alt üst etmişti. 3. sezonuyla ekranları sallayan Teşkilat dizisinde büyük bir kavganın çıktığı basına sızdı. Dizide Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım’ın yapımcıyla birbirine girdiği gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.