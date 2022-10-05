- 05 Eki 2022 - 20:10

Yalı Çapkını Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Müge Anlı Olaya El Atsa; Elinde Kalır... "Çoluk Çocuk İzliyor!" Senaristin Kalemi Kırıldı...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde mide bulandıran olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Müge Anlı el atsa bu olaya o bile çözemez elinde kalır. Senaristin kalemini kıraçan o ensest ilişkiyi ve gelen yorumları inceledik. Neler oluyor?

Yeni sezonda ekranlara gelen ve hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla reytinglerin altını üstüne getiren dizide ikinci bölümde yaşananlarda kan dondurdu. 21. Yy bu yaşananlara anlam veremeyen izleyenler gördükleri karşısında sinirden duvarları yumruklarken öte yandan da çarpık ilişkiler hüzmesinde ilerleyen dizi YouTube üzerinde de trendler listesinde 1. Sıradaki yerini kimseye kaptırmıyor.

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05 Eki 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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