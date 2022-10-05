Yalı Çapkını Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Müge Anlı Olaya El Atsa; Elinde Kalır... "Çoluk Çocuk İzliyor!" Senaristin Kalemi Kırıldı...

Yeni sezonda ekranlara gelen ve hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla reytinglerin altını üstüne getiren dizide ikinci bölümde yaşananlarda kan dondurdu. 21. Yy bu yaşananlara anlam veremeyen izleyenler gördükleri karşısında sinirden duvarları yumruklarken öte yandan da çarpık ilişkiler hüzmesinde ilerleyen dizi YouTube üzerinde de trendler listesinde 1. Sıradaki yerini kimseye kaptırmıyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!