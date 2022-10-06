- 06 Eki 2022 - 10:54 G: 06 Eki 2022 - 11:03

Şeyma Subaşı’na Kaynana Şoku! İstenmeyen Gelin İlan Edildi; Meedo İki Kadın Arasında Kaldı! Acun Ilıcalı Köşeden Kıs Kıs Gülüyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kaynana şokuyla karşı karşıya kaldı! İstenmeyen gelin ilan edilen Şeyma Subaşı, herkesin büyük bir şok yaşamasına neden oldu! Meedo’nun ise iki kadın arasında kalarak ne yapacağını şaşırdı. Olanları duyanlar ise “Acun Ilıcalı köşeden kıs kıs gülüyordur kesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşktan sonra ününe ün katmaya başlayan Şeyma Subaşı, Ilıcalı’yla sadece 1 yıl evli kalmıştı. Ilıcalı’yla boşandıktan sonra farklı farklı isimlerde aşk yaşayan Şeyma Subaşı, en son olarak Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda yeniden adım adım ilerleyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, kaynana krizi yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eki 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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