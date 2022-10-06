Şeyma Subaşı’na Kaynana Şoku! İstenmeyen Gelin İlan Edildi; Meedo İki Kadın Arasında Kaldı! Acun Ilıcalı Köşeden Kıs Kıs Gülüyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kaynana şokuyla karşı karşıya kaldı! İstenmeyen gelin ilan edilen Şeyma Subaşı, herkesin büyük bir şok yaşamasına neden oldu! Meedo’nun ise iki kadın arasında kalarak ne yapacağını şaşırdı. Olanları duyanlar ise “Acun Ilıcalı köşeden kıs kıs gülüyordur kesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşktan sonra ününe ün katmaya başlayan Şeyma Subaşı, Ilıcalı’yla sadece 1 yıl evli kalmıştı. Ilıcalı’yla boşandıktan sonra farklı farklı isimlerde aşk yaşayan Şeyma Subaşı, en son olarak Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda yeniden adım adım ilerleyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, kaynana krizi yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.