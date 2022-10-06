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06 Eki 2022 - 10:54

Şeyma Subaşı’na Kaynana Şoku! İstenmeyen Gelin İlan Edildi; Meedo İki Kadın Arasında Kaldı! Acun Ilıcalı Köşeden Kıs Kıs Gülüyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kaynana şokuyla karşı karşıya kaldı! İstenmeyen gelin ilan edilen Şeyma Subaşı, herkesin büyük bir şok yaşamasına neden oldu! Meedo’nun ise iki kadın arasında kalarak ne yapacağını şaşırdı. Olanları duyanlar ise “Acun Ilıcalı köşeden kıs kıs gülüyordur kesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…