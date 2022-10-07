Bahar Candan’ın Bikinili Paylaşımı Dudakları Uçuklattı! Teknedeki Pozları Herkesi Şok Etti! “Bu Ne Hal Ya!” Tepkileri Topladı…
Merak ile takip edilen sosyal medya isimlerinden biri olan Bahar Candan, özellikle yaptığı iddialı paylaşımlar ile gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde Youtube üzerinden çeşitli yayınlar gerçekleştiren Bahar Candan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yaz sezonunu kapatmadığını kanıtladı. İmajında değişikliğe gittiği görülen Bahar Candan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Merak ile takip edilen sosyal medya isimlerinden biri olan Bahar Candan, özellikle yaptığı iddialı paylaşımlar ile gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde Youtube üzerinden çeşitli yayınlar gerçekleştiren Bahar Candan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yaz sezonunu kapatmadığını kanıtladı. İmajında değişikliğe gittiği görülen Bahar Candan’ın yeni saçlarına yorumlar da gecikmedi! Peki, Bahar Candan nasıl bir paylaşım yaptı? Bahar Candan nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Bahar Candan’ın yeni saç rengi ne? İşte, detaylar…
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07 Eki 2022 - 08:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.