Bahar Candan’ın Bikinili Paylaşımı Dudakları Uçuklattı! Teknedeki Pozları Herkesi Şok Etti! “Bu Ne Hal Ya!” Tepkileri Topladı…

Merak ile takip edilen sosyal medya isimlerinden biri olan Bahar Candan, özellikle yaptığı iddialı paylaşımlar ile gündemlerden düşmez oldu. Şimdilerde Youtube üzerinden çeşitli yayınlar gerçekleştiren Bahar Candan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yaz sezonunu kapatmadığını kanıtladı. İmajında değişikliğe gittiği görülen Bahar Candan’ın yeni saçlarına yorumlar da gecikmedi! Peki, Bahar Candan nasıl bir paylaşım yaptı? Bahar Candan nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Bahar Candan’ın yeni saç rengi ne? İşte, detaylar…

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