Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Gündüz kuşağının iddialı yapımlarından biri olan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı, son zamanlarda diğer gündüz kuşağı programlarının da yayına başlamasının ardından reytinglerde güç kaybetmeye başlamıştı. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı için FOX TV son kararını verdi! İşte detaylar...
Gündüz kuşağının iddialı yapımlarından biri olan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı, son zamanlarda diğer gündüz kuşağı programlarının da yayına başlamasının ardından reytinglerde güç kaybetmeye başlamıştı. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı için FOX TV son kararını verdi! Peki, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı bitiyor mu, final mi yapıyor? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı ne zaman ve neden final yapıyor? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.