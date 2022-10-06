Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?

Gündüz kuşağının iddialı yapımlarından biri olan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı, son zamanlarda diğer gündüz kuşağı programlarının da yayına başlamasının ardından reytinglerde güç kaybetmeye başlamıştı. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı için FOX TV son kararını verdi! Peki, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı bitiyor mu, final mi yapıyor? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı ne zaman ve neden final yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...