- 06 Eki 2022 - 22:55

İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!”

En son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce estetik yaptırmıştı. Son haliyle kamyona linç yiyen İrem Helvacıoğlu’nun tek bir estetiği tüm yüz hattını değiştirdi. Hayranlarından “Nerede o Sen Anlat Karadeniz’deki halleri” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, oyunculuk yeteneğini her dizisinde geliştiriyordu. Yakın zamanda Cennetin Çocukları dizisinde boy gösterecek olan İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz’la başrol paylaşacaktı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan İrem Helvacıoğlu’nun son paylaşımı gündemi salladı. Yüzündeki değişimiyle ağızları açık bırakan İrem Helvacıoğlu’na yorumlar arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eki 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!” mask
İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!”
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