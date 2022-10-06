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06 Eki 2022 - 22:55

İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!”

En son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce estetik yaptırmıştı. Son haliyle kamyona linç yiyen İrem Helvacıoğlu’nun tek bir estetiği tüm yüz hattını değiştirdi. Hayranlarından “Nerede o Sen Anlat Karadeniz’deki halleri” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…