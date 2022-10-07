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07 Eki 2022 - 20:39

Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi Bir Peri Masalı, ikinci bölümüyle de izleyicilerinin nefesini keserken yapımcısının başına bela oldu! Nişanlı adamın evinde yaşanan sıcak sahneler ve yasak aşk ise duyanların midesini kaldırdı. İkinci bölümde yaşanan tüm ayrıntıları ve dikkat çeken detayları sizin için derledik. İşte merak edilenler!