Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi Bir Peri Masalı, ikinci bölümüyle de izleyicilerinin nefesini keserken yapımcısının başına bela oldu! Nişanlı adamın evinde yaşanan sıcak sahneler ve yasak aşk ise duyanların midesini kaldırdı. İkinci bölümde yaşanan tüm ayrıntıları ve dikkat çeken detayları sizin için derledik. İşte merak edilenler!
Alina Boz’un başrolünü canlandırdığı Fox TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicilerin merak ve beğenisini toplayan dizinin ikinci bölümü de yayınlandı. Yayınlanmasıyla birlikte hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandıran sahneleri sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.