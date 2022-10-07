Mehmet Ali Erbil ve Kızı Birlikte Gittikleri Yerde... “Bu Ne Saçma Sapan Bir Hayat, Omurgasızlar!” Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor... Şok Eden Paylaşım!
Yılların sanatçısı ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil birlikte gittikleri yerden yaptıkları paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldular. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olan paylaşımları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Evde başına gelen talihsiz bir kaza sonucu hastanede oldukça uzun bir süre kalan Mehmet Ali Erbil, hem yaptığı açıklamalar hem tiktok platformuna girişi hem de Ece Ronay ile yaşadıkları yüzünden bir an olsun sosyal medya ve magazin gündeminden düşmek bilmiyordu. Geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren ünlü şovmenin kızıyla arasında su sızmıyor. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.