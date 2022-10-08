Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bol Gömleğiyle Fizik Şov Yaptı! “Baban Yaşındaki Sevgilinin Gömleğini mi Giydin?” Bacakları, Dudakları, Dekolteleri Alev Alev Yaktı…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın bol gömleği nefesleri kesti. Kendisinden büyük bir iş insanıyla aşk yaşayan Hazal Çağlar’a tepki olarak ise “Baban yaşındaki sevgilinin gömleğini mi giydin?” yorumları yapıldı. Bacakları, dudakları ve dekolteleriyle alev alev yakan başarılı oyuncu, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülsim Ali İlhan’ın başrolden ayrılmasının ardından; Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircilere muhteşem bir seyir keyfi sunuyordu. Dizinin ilk bölümünden beri ekranlarda olan ve Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.