Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Eki 2022 - 20:09

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bol Gömleğiyle Fizik Şov Yaptı! “Baban Yaşındaki Sevgilinin Gömleğini mi Giydin?” Bacakları, Dudakları, Dekolteleri Alev Alev Yaktı…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın bol gömleği nefesleri kesti. Kendisinden büyük bir iş insanıyla aşk yaşayan Hazal Çağlar’a tepki olarak ise “Baban yaşındaki sevgilinin gömleğini mi giydin?” yorumları yapıldı. Bacakları, dudakları ve dekolteleriyle alev alev yakan başarılı oyuncu, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…