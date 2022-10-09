- 09 Eki 2022 - 09:22 G: 09 Eki 2022 - 09:23

Masterchef Yarışmasında Fatma Nur Hıçkırıklara Boğuldu! Şeflerin Hepsi Başına Üşüştü Ama Olmadı… Hayatının En Berbat Gününü Yaşadı! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan yarışmacılardan bir tanesi olan Fatma Nur, hıçkırıklara boğuldu. Şeflerin hepsi başına üşüştü ama olmadı… Hayatının en berbat gününü yaşayan Fatma Nur, şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması, son bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmacılar, Pazartesi günü kurulan takımlarında ödül oyunu için savaş vermişlerdi. Yemekleri çıkaran takımlardan iyi olan Mavi takım bir üst tura çıkmıştı. Yumurtayla en iyi yemeği çıkaran 3 kişi, ailesiyle kahvaltı yapacak ve vakit geçirecekti. Yarışmacı Fatma Nur ise yemeğini yaptığı dakikalarda yıkıldı ve hıçkırıklara boğularak ağlamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 09:22 Ankara- Yaşam

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