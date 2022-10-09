Masterchef Çağatay’ın Hastalığı Tüyleri Ürpertti! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… Şefler Günlük Hastaneye Götürüyormuş! Böylesi Ne Duyuldu, Ne Görüldü…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten üzücü bir haber geldi! Öne çıkan yarışmacılardan biri olan Çağatay’ın hastalığı tüylerin ürpermesine neden oldu! Yarışmadan çekilmesine an meselesi olarak bakılan yarışmacının bir de günlük hastaneye gittiği sızdırılınca; şok etkisi yarattı! Şeflerin yarışmacıya destekte bulunduğu da iddialar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım ödülü almak adına kıyasıya mücadele vermişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Çağatay’ın halleri ise gözlerden kaçmamıştı. Canla başla mücadele eden Çağatay’ın kolundakiler ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.