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09 Eki 2022 - 20:03

Masterchef Çağatay’ın Hastalığı Tüyleri Ürpertti! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… Şefler Günlük Hastaneye Götürüyormuş! Böylesi Ne Duyuldu, Ne Görüldü…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten üzücü bir haber geldi! Öne çıkan yarışmacılardan biri olan Çağatay’ın hastalığı tüylerin ürpermesine neden oldu! Yarışmadan çekilmesine an meselesi olarak bakılan yarışmacının bir de günlük hastaneye gittiği sızdırılınca; şok etkisi yarattı! Şeflerin yarışmacıya destekte bulunduğu da iddialar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…