Seren Serengil’in Sözleri Dalga Konusu Oldu! Söylemezsem Olmaz Programına İpler İnceldiği Yerden Koptu! Sosyal Medya Karıştırdı… Neler Oluyor?
Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak yer alan Seren Serengil, dalga konusu oldu. Sadece Seren Serengil değil, Bircan Bali ve Arto’da bu olaydan nasiplendi! İpleri inceldiği yerden koparan bu durum, sosyal medyayı karıştırdı! İşte milyonları şok içerisinde bırakan bu olay…
Programda ele aldığı konularla gündem olan Seren Serengil, magazin dünyasını sallayacak iddialarda bulunuyordu. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla yaptırdığı mide ameliyatıyla sağlıksız bir dönem yaşayan Seren Serengil, son ameliyatıyla birlikte yeniden kendisine gelmişti. Sağlık problemleri yaşadığı dönemde boşalan Söylemezsem Olmaz koltuğuna yeniden dönen Seren Serengil, sosyal medyada dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.