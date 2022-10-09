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09 Eki 2022 - 20:04

Seren Serengil’in Sözleri Dalga Konusu Oldu! Söylemezsem Olmaz Programına İpler İnceldiği Yerden Koptu! Sosyal Medya Karıştırdı… Neler Oluyor?

Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak yer alan Seren Serengil, dalga konusu oldu. Sadece Seren Serengil değil, Bircan Bali ve Arto’da bu olaydan nasiplendi! İpleri inceldiği yerden koparan bu durum, sosyal medyayı karıştırdı! İşte milyonları şok içerisinde bırakan bu olay…