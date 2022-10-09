- 09 Eki 2022 - 20:04

Seren Serengil’in Sözleri Dalga Konusu Oldu! Söylemezsem Olmaz Programına İpler İnceldiği Yerden Koptu! Sosyal Medya Karıştırdı… Neler Oluyor?

Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak yer alan Seren Serengil, dalga konusu oldu. Sadece Seren Serengil değil, Bircan Bali ve Arto’da bu olaydan nasiplendi! İpleri inceldiği yerden koparan bu durum, sosyal medyayı karıştırdı! İşte milyonları şok içerisinde bırakan bu olay…

Programda ele aldığı konularla gündem olan Seren Serengil, magazin dünyasını sallayacak iddialarda bulunuyordu. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla yaptırdığı mide ameliyatıyla sağlıksız bir dönem yaşayan Seren Serengil, son ameliyatıyla birlikte yeniden kendisine gelmişti. Sağlık problemleri yaşadığı dönemde boşalan Söylemezsem Olmaz koltuğuna yeniden dönen Seren Serengil, sosyal medyada dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 20:04 Ankara- Yaşam

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