Selin Ciğerci Son Noktayı Koydu! Eski Eşi Gökhan Çıra’nın Sevgilisine Şok Sözler… Perde Arkası Aralandı! “Konuş Kraliçe!”
Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çıra’yla ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu. Eski eşinin yeni sevgilisine öyle bir laf soktu ki, resmen yer yerinden oynadı. Perde arkasının aralanmasıyla birlikte mideler ağızlara geldi. Peki, neler oluyor?
2019 yılında evlenen, 2022 yılında hem evlenip hem boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Boşanmanın ardından Gökhan Çıra, Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf etmişti. Boşanma sonrasında Sedef Bekiroğlu’yla bir aşk yaşayamaya başlayan Çıra, yeni sevgilisini de aldatmıştı. Fenomen bir isme tek gecelik ilişki teklifinde bulunan Gökhan Çıra’nın o mesajları tek tek yayılmıştı. Şimdiyse büyük bomba Selin Ciğerci tarafından patladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.