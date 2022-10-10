Selin Ciğerci Son Noktayı Koydu! Eski Eşi Gökhan Çıra’nın Sevgilisine Şok Sözler… Perde Arkası Aralandı! “Konuş Kraliçe!”

2019 yılında evlenen, 2022 yılında hem evlenip hem boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Boşanmanın ardından Gökhan Çıra, Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf etmişti. Boşanma sonrasında Sedef Bekiroğlu’yla bir aşk yaşayamaya başlayan Çıra, yeni sevgilisini de aldatmıştı. Fenomen bir isme tek gecelik ilişki teklifinde bulunan Gökhan Çıra’nın o mesajları tek tek yayılmıştı. Şimdiyse büyük bomba Selin Ciğerci tarafından patladı!

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