Bim Market İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Ortalığı Karıştırdı! Spor Ayakkabı Bile 269 Lira! Hemen Koşun, Yetişin!

Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile dikkat çeken zincir marketler arasındaki yerini alan BİM marketleri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu haftanın indirimlerini de müşterileriyle paylaştı. Aktüel ürün kataloğu kapsamında bir kez daha indirimli ürünler satacağını duyuran BİM marketleri, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren tüm şubelerinde satışa çıkacak olan indirimli ürünlerini duyurdu. Peki, BİM marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? BİM marketleri son aktüel ürün kataloğunda neler var? BİM marketleri 14 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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