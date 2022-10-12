- 12 Eki 2022 - 13:51 G: 12 Eki 2022 - 13:56

Bim Market İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Ortalığı Karıştırdı! Spor Ayakkabı Bile 269 Lira! Hemen Koşun, Yetişin!

Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile dikkat çeken zincir marketler arasındaki yerini alan BİM marketleri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu haftanın indirimlerini de müşterileriyle paylaştı. Aktüel ürün kataloğu kapsamında bir kez daha indirimli ürünler satacağını duyuran BİM marketler ile ilgili son detaylar haberimizde....

Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile dikkat çeken zincir marketler arasındaki yerini alan BİM marketleri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu haftanın indirimlerini de müşterileriyle paylaştı. Aktüel ürün kataloğu kapsamında bir kez daha indirimli ürünler satacağını duyuran BİM marketleri, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren tüm şubelerinde satışa çıkacak olan indirimli ürünlerini duyurdu. Peki, BİM marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? BİM marketleri son aktüel ürün kataloğunda neler var? BİM marketleri 14 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Eki 2022 - 13:51 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arabası Olanlar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Araç Muayene Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki… Tam Tamına… mask
Arabası Olanlar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Araç Muayene Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki… Tam Tamına…
Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı! mask
Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun! mask
Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun!
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Konusu Ne? Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Kimler, Kadroda Kimler Var? Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Konusu Ne? Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Kimler, Kadroda Kimler Var? Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu!
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le Evlendi! Levent Dörter Kimdir, Kaç Yaşındadır? Levent Dörter Bakın Ne İş Yapıyormuş? mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le Evlendi! Levent Dörter Kimdir, Kaç Yaşındadır? Levent Dörter Bakın Ne İş Yapıyormuş?
Üç Kız Kardeş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahneler Sinirleri Alt Üst Etti! “Anne Bozuntusu!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahneler Sinirleri Alt Üst Etti! “Anne Bozuntusu!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL