Bim Market İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Ortalığı Karıştırdı! Spor Ayakkabı Bile 269 Lira! Hemen Koşun, Yetişin!
Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile dikkat çeken zincir marketler arasındaki yerini alan BİM marketleri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu haftanın indirimlerini de müşterileriyle paylaştı. Aktüel ürün kataloğu kapsamında bir kez daha indirimli ürünler satacağını duyuran BİM marketler ile ilgili son detaylar haberimizde....
Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile dikkat çeken zincir marketler arasındaki yerini alan BİM marketleri, yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu haftanın indirimlerini de müşterileriyle paylaştı. Aktüel ürün kataloğu kapsamında bir kez daha indirimli ürünler satacağını duyuran BİM marketleri, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren tüm şubelerinde satışa çıkacak olan indirimli ürünlerini duyurdu. Peki, BİM marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? BİM marketleri son aktüel ürün kataloğunda neler var? BİM marketleri 14 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Eki 2022 - 13:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.