Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 - 300 - 500 Bin Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı!

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Geçtiğimiz kabine toplantısının ardından açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. 100 bin TL’ye kadar faiz indirimli ve 60 aya varan vade ile Halkbank üzerinden kredi sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, krediden sadece esnaf ve girişimcilerin yararlanabileceğini açıkladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz kabine toplantısının ardından açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. 100 bin TL’ye kadar faiz indirimli ve 60 aya varan vade ile Halkbank üzerinden kredi sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, krediden sadece esnaf ve girişimcilerin yararlanabileceğini açıkladı. Peki, Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi ne kadar, kaç TL? Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi geri ödemesi nasıl? Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi ne zaman, hangi şartlarda verilecek? İşte, detaylar…
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13 Eki 2022 - 08:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.