Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 - 300 - 500 Bin Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı!

Geçtiğimiz kabine toplantısının ardından açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. 100 bin TL’ye kadar faiz indirimli ve 60 aya varan vade ile Halkbank üzerinden kredi sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, krediden sadece esnaf ve girişimcilerin yararlanabileceğini açıkladı. Peki, Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi ne kadar, kaç TL? Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi geri ödemesi nasıl? Halkbank faiz indirimli esnaf kredisi ne zaman, hangi şartlarda verilecek? İşte, detaylar…

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