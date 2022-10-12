Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!
Bir süredir vatandaş cephesinde beklenen araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni alınacak araçlar için belli şartlar kapsamında ÖTV muafiyeti düşünüldüğü iddia edilirken, bu iddiaların devamında ÖTV muafiyetiyle satılacak olan araçların listesi de yer aldı. İşte detaylar...
Bir süredir vatandaş cephesinde beklenen araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni alınacak araçlar için belli şartlar kapsamında ÖTV muafiyeti düşünüldüğü iddia edilirken, bu iddiaların devamında ÖTV muafiyetiyle satılacak olan araçların listesi de yer aldı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli olacak? İşte, detaylar…
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12 Eki 2022 - 14:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.