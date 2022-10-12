- 12 Eki 2022 - 14:31 G: 12 Eki 2022 - 15:26

Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!

Bir süredir vatandaş cephesinde beklenen araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni alınacak araçlar için belli şartlar kapsamında ÖTV muafiyeti düşünüldüğü iddia edilirken, bu iddiaların devamında ÖTV muafiyetiyle satılacak olan araçların listesi de yer aldı. İşte detaylar...

Bir süredir vatandaş cephesinde beklenen araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni alınacak araçlar için belli şartlar kapsamında ÖTV muafiyeti düşünüldüğü iddia edilirken, bu iddiaların devamında ÖTV muafiyetiyle satılacak olan araçların listesi de yer aldı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli olacak? İşte, detaylar…

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12 Eki 2022 - 14:31 - Gündem

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