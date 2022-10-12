- 12 Eki 2022 - 16:31 G: 12 Eki 2022 - 16:57

Oğuzhan Koç’un Son Hali Dillere Dolandı! “Evlilik Seni Bozmuş Oğuzhan!” Demet Özdemir’le Evlendikten Haftalar Sonra… Kimse Tanıyamadı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Oğuzhan Koç’un son hali ise dillere dolandı! “Evlilik seni bozmuş Oğuzhan” yorumlarını alan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’u kimse tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan Oğuzhan Koç’un o hallerine ise kimse inanamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde biricik sevgilisine evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç, milyonların dikkatini çekmişti. Demet Özdemir’e tam tamına 60 bin dolar değerinde olan bir tektaş alan Oğuzhan Koç, çok sevdiğini göstermişti. Demet Özdemir’le geçtiğimiz aylarda evlenme kararı alan Oğuzhan Koç, şimdide bomba bir imaj değişimi yaşadı. Yüz ifadesini komple değiştirecek bir hale gelen Oğuzhan Koç, sosyal medyada dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eki 2022 - 16:31 Ankara- Yaşam

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