Oğuzhan Koç’un Son Hali Dillere Dolandı! “Evlilik Seni Bozmuş Oğuzhan!” Demet Özdemir’le Evlendikten Haftalar Sonra… Kimse Tanıyamadı! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Oğuzhan Koç’un son hali ise dillere dolandı! “Evlilik seni bozmuş Oğuzhan” yorumlarını alan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’u kimse tanıyamadı! Sosyal medyayı sallayan Oğuzhan Koç’un o hallerine ise kimse inanamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde biricik sevgilisine evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç, milyonların dikkatini çekmişti. Demet Özdemir’e tam tamına 60 bin dolar değerinde olan bir tektaş alan Oğuzhan Koç, çok sevdiğini göstermişti. Demet Özdemir’le geçtiğimiz aylarda evlenme kararı alan Oğuzhan Koç, şimdide bomba bir imaj değişimi yaşadı. Yüz ifadesini komple değiştirecek bir hale gelen Oğuzhan Koç, sosyal medyada dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.