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13 Eki 2022 - 12:52

Demet Özdemir Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Oğuzhan Koç Bunları İzlemesin!” Ateşli Sahneler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Neler Oldu Neler…

Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği İlkin karakteriyle sosyal medyayı defalarca kez sallayan Demet Özdemir, yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hayranlarından “Aman, Oğuzhan Koç bunları izlemesin” yorumlarını alan başarılı oyuncunun sevişme sahneleri, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. O anları izleyenlerin ise nutku tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…