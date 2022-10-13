Demet Özdemir Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Oğuzhan Koç Bunları İzlemesin!” Ateşli Sahneler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Neler Oldu Neler…
Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği İlkin karakteriyle sosyal medyayı defalarca kez sallayan Demet Özdemir, yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hayranlarından “Aman, Oğuzhan Koç bunları izlemesin” yorumlarını alan başarılı oyuncunun sevişme sahneleri, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. O anları izleyenlerin ise nutku tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, milyonların konuştuğu bir düğüne imzasını atmıştı. Düğününde giydiği 3 farklı gelinlik, günlerce konuşulmuştu. Özdemir’in gelinlikleri beğenilmemiş, çoğu kişi tarafından halı kaydırmazı ve sinekliğe benzetilmişti. Düğünden hemen sonra setlere yeniden dönen Demet Özdemir’in yeni sevişme sahneleri, ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.