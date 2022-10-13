- 13 Eki 2022 - 12:52 G: 13 Eki 2022 - 13:00

Demet Özdemir Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Oğuzhan Koç Bunları İzlemesin!” Ateşli Sahneler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Neler Oldu Neler…

Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği İlkin karakteriyle sosyal medyayı defalarca kez sallayan Demet Özdemir, yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hayranlarından “Aman, Oğuzhan Koç bunları izlemesin” yorumlarını alan başarılı oyuncunun sevişme sahneleri, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. O anları izleyenlerin ise nutku tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, milyonların konuştuğu bir düğüne imzasını atmıştı. Düğününde giydiği 3 farklı gelinlik, günlerce konuşulmuştu. Özdemir’in gelinlikleri beğenilmemiş, çoğu kişi tarafından halı kaydırmazı ve sinekliğe benzetilmişti. Düğünden hemen sonra setlere yeniden dönen Demet Özdemir’in yeni sevişme sahneleri, ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Eki 2022 - 12:52 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Burak Kaya Pılısını Pırtısını Topladı! Şeflere Nuh Dedi, Peygamber Demedi… Paranoyaklığı Başına Bela Oldu! Eleme Görmeden Evine Dönünce… mask
Masterchef Burak Kaya Pılısını Pırtısını Topladı! Şeflere Nuh Dedi, Peygamber Demedi… Paranoyaklığı Başına Bela Oldu! Eleme Görmeden Evine Dönünce…
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Katili Ortaya Çıktı! Herkes Ali Olduğundan Adı Kadar Emindi Ama… Twitter, Instagram, Youtube Bununla Sallanıyor! Meğer… mask
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Katili Ortaya Çıktı! Herkes Ali Olduğundan Adı Kadar Emindi Ama… Twitter, Instagram, Youtube Bununla Sallanıyor! Meğer…
Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Hangi Tarihte Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca… mask
Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Hangi Tarihte Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca…
Tatlı Güzel Sözlere Anında İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanda Olsa Duyduklarına İnanıp Aşık Olan O Burçlar… mask
Tatlı Güzel Sözlere Anında İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanda Olsa Duyduklarına İnanıp Aşık Olan O Burçlar…
Hande Erçel’in Duru Güzelliği Başları Döndürdü! “Kerem Bürsin Şimdi Çok Pişman Olacak!” Kaşı, Gözü, Gülüşü… Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Hande Erçel’in Duru Güzelliği Başları Döndürdü! “Kerem Bürsin Şimdi Çok Pişman Olacak!” Kaşı, Gözü, Gülüşü… Bir Bakan Bir Daha Baktı!
En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar… mask
En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL