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15 Eki 2022 - 13:11

Selin Ciğerci’nin Photoshop’u Başına Büyük Bela Oldu! Kalçasını Çıkarmak İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gökhan Çıra Köşeden Kıs Kıs Gülüyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, paylaşımıyla ortalığı katıp karıştırdı! Kalçasını öne çıkarmak için yaptıkları sosyal medyayı salladı. Birçok kişi bu pozlardan sonra “Gökhan Çıra köşeden kıs kıs gülüyor şu an” yorumlarını yaparak tepkisini gösterdi. İşte Selin Ciğerci’nin çok konuşulan o pozları…