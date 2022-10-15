Selin Ciğerci’nin Photoshop’u Başına Büyük Bela Oldu! Kalçasını Çıkarmak İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gökhan Çıra Köşeden Kıs Kıs Gülüyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, paylaşımıyla ortalığı katıp karıştırdı! Kalçasını öne çıkarmak için yaptıkları sosyal medyayı salladı. Birçok kişi bu pozlardan sonra “Gökhan Çıra köşeden kıs kıs gülüyor şu an” yorumlarını yaparak tepkisini gösterdi. İşte Selin Ciğerci’nin çok konuşulan o pozları…
2019 yılında, yıllardır süren aşklarını taçlandırmak adına evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, 2022 yılında boşanma kararı almışlardı. Aynı yıl içerisinde yeniden evlenen ve boşanan iki isim, dikkatleri üzerine çekmişti. Gökhan Çıra’nın boşanma sonrasında hayatına Sedef Bekiroğlu girmiş ve Sedef Bekiroğlu’nu aldattığına dair mesajlar ifşa olmuştu. Boşanma sonrasında kısa süreli aşklar yaşayan Selin Ciğerci ise kendisini işine vermişti. Son paylaşımı ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.