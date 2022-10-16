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16 Eki 2022 - 20:50

Masterchef Kıvanç “Alayına Rest” Çekti! Çağatay Elendi... 4. Jüri Olmayı Kafaya Koydu! “Kardeşim, Evinden İzle Kupayı Biz Göndeririz Sana!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan isimlerden biri olan Kıvanç, “Alayına rest” deyince film koptu. Adeta 4. jüri olmayı kafaya koyan Kıvanç Karadeniz’in yaptıkları ise seyirci de kabul görmedi. Öyle ki, Masterchef izleyicisi “Kardeşim, sen evine dön biz sana kupayı gönderir” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…