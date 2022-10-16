Masterchef Kıvanç “Alayına Rest” Çekti! Çağatay Elendi... 4. Jüri Olmayı Kafaya Koydu! “Kardeşim, Evinden İzle Kupayı Biz Göndeririz Sana!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan isimlerden biri olan Kıvanç, “Alayına rest” deyince film koptu. Adeta 4. jüri olmayı kafaya koyan Kıvanç Karadeniz’in yaptıkları ise seyirci de kabul görmedi. Öyle ki, Masterchef izleyicisi “Kardeşim, sen evine dön biz sana kupayı gönderir” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde bir ödül oyunu oynanmıştı. Gün sonunda oyunu kazanan isimlerse Serpilay, Tayfun ve Ayaz olmuştu. Aileleriyle birlikte yemekler yiyip sohbetler eden yarışmacılar, dikkatleri üzerine çekmişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde; Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş elenmemek için kıyasıya mücadele verecekti. Eleme potasında olan Kıvanç’ın sözleri ise ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.