BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler…
Aktüel ürün kataloğu indirimlerini devam ettiren BİM, yeni haftanın ilk aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Salı gününden itibaren geçerli olacak olan haftanın ilk indirim kataloğuna gıda ürünlerini alan BİM, peynirden süte; kuruyemişten et ürünlerine kadar pek çok üründe indirime gitti. İşte detaylar...
Aktüel ürün kataloğu indirimlerini devam ettiren BİM, yeni haftanın ilk aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Salı gününden itibaren geçerli olacak olan haftanın ilk indirim kataloğuna gıda ürünlerini alan BİM, peynirden süte; kuruyemişten et ürünlerine kadar pek çok üründe indirime gitti. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM 18 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu neler var? BİM indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Eki 2022 - 08:24 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.