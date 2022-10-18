BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler…

Aktüel ürün kataloğu indirimlerini devam ettiren BİM, yeni haftanın ilk aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Salı gününden itibaren geçerli olacak olan haftanın ilk indirim kataloğuna gıda ürünlerini alan BİM, peynirden süte; kuruyemişten et ürünlerine kadar pek çok üründe indirime gitti. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM 18 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu neler var? BİM indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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