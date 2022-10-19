- 19 Eki 2022 - 12:41

Doğuştan Kalın Kaşlı Ama Kavisli Kadın Burçlar Belli Oldu! Meğer Çekici Oluyorlarmış! İşte Erkeklerin Beğendiği Gür Kaşı Olan O Burçlar…

Güneş burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi biliyor ve kariyerinizi tanıyorsanız; bir de yükselen burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi düşünmeniz gerekiyor. Zira yükselen burçlar, tahmin edildiğinden farklı olarak karaktere değil, fiziki görüntüye daha çok etki ediyor. Belli bir yaşa kadar karakterde çok nadiren etkisi görülen yükselen burçlar, söz konusu fizik olduğunda ise, her şeyi belirliyor. İşte detaylar...

Güneş burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi biliyor ve kariyerinizi tanıyorsanız; bir de yükselen burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi düşünmeniz gerekiyor. Zira yükselen burçlar, tahmin edildiğinden farklı olarak karaktere değil, fiziki görüntüye daha çok etki ediyor. Belli bir yaşa kadar karakterde çok nadiren etkisi görülen yükselen burçlar, söz konusu fizik olduğunda ise, her şeyi belirliyor. Bu bağlamda bazı burçlara yükselen olarak sahip olan kadınların, kalın ve gür kaşlarıyla etkileyemeyeceği kimseler bulunmuyor! Peki, kalın kaşlı gezen kadın burçlar hangileridir? İşte erkeklerin beğendiği gür kaşı olan o burçlar…

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19 Eki 2022 - 12:41 - Burç Haberleri

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Doğuştan Kalın Kaşlı Ama Kavisli Kadın Burçlar Belli Oldu! Meğer Çekici Oluyorlarmış! İşte Erkeklerin Beğendiği Gür Kaşı Olan O Burçlar… mask
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