Masterchef Atike’nin Hastalığı Yürekleri Dağladı! Atike'nin Gözüne Ne Oldu, Neden Gözü Bantlı? Acun Ilıcalı Geçmiş Olsun Çiçeğini Yolladı!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike Bozkaya’nın hastalığı yürekleri sızım sızım sızlattı. Başına gelen beladan sonra Acun Ilıcalı bile “Geçmiş olsun” çiçeğini yolladı. Sevenlerini derinden sarsan Atike Bozkaya, şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike Bozkaya’nın hastalığı yürekleri sızım sızım sızlattı. Başına gelen beladan sonra Acun Ilıcalı bile “Geçmiş olsun” çiçeğini yolladı. Sevenlerini derinden sarsan Atike Bozkaya, şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.