- 18 Eki 2022 - 22:39

Masterchef Atike’nin Hastalığı Yürekleri Dağladı! Atike'nin Gözüne Ne Oldu, Neden Gözü Bantlı? Acun Ilıcalı Geçmiş Olsun Çiçeğini Yolladı!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike Bozkaya’nın hastalığı yürekleri sızım sızım sızlattı. Başına gelen beladan sonra Acun Ilıcalı bile “Geçmiş olsun” çiçeğini yolladı. Sevenlerini derinden sarsan Atike Bozkaya, şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike Bozkaya’nın hastalığı yürekleri sızım sızım sızlattı. Başına gelen beladan sonra Acun Ilıcalı bile “Geçmiş olsun” çiçeğini yolladı. Sevenlerini derinden sarsan Atike Bozkaya, şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 22:39 Ankara- Yaşam

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