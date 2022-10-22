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22 Eki 2022 - 10:27

Masterchef Yarışmasında Kan Gövdeyi Götürdü! Hiç Acımadı, Kellelerine Vurdukça Vurdu… O İsim Masayı Yerinden Oynattı! “Rezillik!” Böylesi İlk Kez Görülüyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te resmen kan gövdeyi götürdü! Hiç acımadı, kellelerine vurdukça vurdu! O İsim resmen masayı yerinden oynattı. Birçok kişi “Rezillik” diyerek; yarışmada daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını dile getirdiler! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?