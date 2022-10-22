- 22 Eki 2022 - 10:27 G: 22 Eki 2022 - 10:29

Masterchef Yarışmasında Kan Gövdeyi Götürdü! Hiç Acımadı, Kellelerine Vurdukça Vurdu… O İsim Masayı Yerinden Oynattı! “Rezillik!” Böylesi İlk Kez Görülüyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te resmen kan gövdeyi götürdü! Hiç acımadı, kellelerine vurdukça vurdu! O İsim resmen masayı yerinden oynattı. Birçok kişi “Rezillik” diyerek; yarışmada daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını dile getirdiler! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermiş ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysellik mücadelesi için tezgah başına dönmüşlerdi. Metin ve Tolga gecenin son eleme adayları olarak seçilmişti. Takım oylamasında yaşananlar ise kan dondurdu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor? 

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22 Eki 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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