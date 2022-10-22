Demet Özdemir Servetine Servet Katmayı Kafaya Koydu! Öyle Bir Şeye Yatırım Yaptı Ki… Oğuzhan Koç’la Boşanma Eşiğinde Oldukları Konuşuluyordu, Son Nokta Konuldu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, servetine servet katmayı kafaya koydu! Öyle bir şeye yatırım yaptı ki, sosyal medya zangır zangır sallanmaya başlandı! Oğuzhan Koç’la boşanma eşiğine geldiği konuşulan Demet Özdemir, son noktayı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Dünyayla Benimle Aramda dizisinde başrol olarak yer alan Demet Özdemir, iddialı ve ateşli sahneleriyle gündeme gelmişti. İlkin karakteriyle milyonların dikkatini üzerime çeken Demet Özdemir, sosyal medyada birçok edite sebebiyet vermişti. Başarılı oyuncunun vermiş olduğu son kararsa dudakları uçuklattı. Servetine servet katmak için yaptıkları, sevenlerini şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.