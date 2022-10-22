Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eki 2022 - 16:32

Demet Özdemir Servetine Servet Katmayı Kafaya Koydu! Öyle Bir Şeye Yatırım Yaptı Ki… Oğuzhan Koç’la Boşanma Eşiğinde Oldukları Konuşuluyordu, Son Nokta Konuldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, servetine servet katmayı kafaya koydu! Öyle bir şeye yatırım yaptı ki, sosyal medya zangır zangır sallanmaya başlandı! Oğuzhan Koç’la boşanma eşiğine geldiği konuşulan Demet Özdemir, son noktayı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…