- 27 Eki 2022 - 08:24 G: 27 Eki 2022 - 08:26

EYT’de Son Dakika! Elini Çabuk Tutanın Yüzü Gülecek! Geri Sayım Başladı; Sadece Günler Kaldı! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor….

Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa değişikliği tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. Yavaş yavaş EYT düzenlemesine ilişkin detaylar belli olmaya başlarken detaylar ise haberimizde...

Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa değişikliği tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. Yavaş yavaş EYT düzenlemesine ilişkin detaylar belli olmaya başlarken; sosyal güvenlik uzmanları ise, prim eksiği olan kişileri EYT düzenlemesinden önce acele etmesi konusunda uyardı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’den kimler yararlanabilecek? EYT kapsamında borçlanmaya gidilebilecek mi? İşte, detaylar…

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27 Eki 2022 - 08:24 - Magazin

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