EYT’de Son Dakika! Elini Çabuk Tutanın Yüzü Gülecek! Geri Sayım Başladı; Sadece Günler Kaldı! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor….
Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa değişikliği tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. Yavaş yavaş EYT düzenlemesine ilişkin detaylar belli olmaya başlarken detaylar ise haberimizde...
Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa değişikliği tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım başladı. Yavaş yavaş EYT düzenlemesine ilişkin detaylar belli olmaya başlarken; sosyal güvenlik uzmanları ise, prim eksiği olan kişileri EYT düzenlemesinden önce acele etmesi konusunda uyardı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’den kimler yararlanabilecek? EYT kapsamında borçlanmaya gidilebilecek mi? İşte, detaylar…
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27 Eki 2022 - 08:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.