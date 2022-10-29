Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı...

Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinden uyarlama olan ve Show TV ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Hayat Bugün dizisi yayınlanan ilk iki bölümüyle reytinglerin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam eden diziden yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran fragmanı sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?

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