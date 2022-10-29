Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı...
Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Barış ayvayı yedi, kanser olduğu yetmiyormuş gibi son anda başına gelenler ise “Yazık günah” denmesine neden oldu. Hayatı zindana dönüşmeye başlayan Başhekim Barış’ın başına gelenlere inanamayacaksınız. İşte, yeni bölüm fragmanı ve yaşanacakları sizin için mercek altına aldık. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar.
Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinden uyarlama olan ve Show TV ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Hayat Bugün dizisi yayınlanan ilk iki bölümüyle reytinglerin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam eden diziden yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran fragmanı sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.