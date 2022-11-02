Masterchef Büşra Sözleriyle Yine Ortalığı Karıştırdı! “Buzdolabı Büşra!” Olay Oldu! Hareketleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar durulmak nedir bilmiyor. Sadece Çarşamba günleri yayında olmayan Masterchef yarışmasında öne çıkan isimler arasında bulunan Büşra Zambak’ın Mehmet Şef’e yaptırdığı gönderme şok içerisinde bıraktı. Kendi kendinin topuğuna sıkan Masterchef yarışmacısı, dedikleriyle ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te geriye sadece 13 isim kalmıştı. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım dün akşam yayınlanan bölümde büyük bir mücadele vermişti. Kırmızı takımın kazandığı oyun, bir üst tura taşınmıştı. Büyük ödülü kazanmak için tezgah başında şeflerin kendilerinden istedikleri yemekleri yapmışlardı. Kıvanç ise gün sonunda yaptığı yemeklerle şefleri etkileyen isim olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.