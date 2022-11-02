Masterchef Büşra Sözleriyle Yine Ortalığı Karıştırdı! “Buzdolabı Büşra!” Olay Oldu! Hareketleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te geriye sadece 13 isim kalmıştı. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım dün akşam yayınlanan bölümde büyük bir mücadele vermişti. Kırmızı takımın kazandığı oyun, bir üst tura taşınmıştı. Büyük ödülü kazanmak için tezgah başında şeflerin kendilerinden istedikleri yemekleri yapmışlardı. Kıvanç ise gün sonunda yaptığı yemeklerle şefleri etkileyen isim olmuştu. Peki, neler oluyor?

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