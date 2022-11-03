Yargı Dizisinde Nefesler Tutuldu! Burak Mı, Eren Mi Öldü? Ölen Kişiyi Duyunca Ağzınız 40 Karış Açık Kalacak! Meğer…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir bölümü için daha geri sayıma başladı. Bu hafta heyecanlı bir bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisinde en çok merak edilen konulardan birisi ise, son bölümde yararlanan Eren ile Burak’ın sağlık durumu oldu. İşte Yargı dizisinden son detaylar...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir bölümü için daha geri sayıma başladı. Bu hafta heyecanlı bir bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisinde en çok merak edilen konulardan birisi ise, son bölümde yararlanan Eren ile Burak’ın sağlık durumu oldu. Yeni fragmanı ile seyirci karşısına çıkan Yargı dizisi, Eren ve Burak’ın ölüp ölmediğine ilişkin ipucu da verdi. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? Yargı dizisinde Burak mı Eren mi öldü? İşte, detaylar…
03 Kas 2022 - 22:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.