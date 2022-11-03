- 03 Kas 2022 - 22:27

Yargı Dizisinde Nefesler Tutuldu! Burak Mı, Eren Mi Öldü? Ölen Kişiyi Duyunca Ağzınız 40 Karış Açık Kalacak! Meğer…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir bölümü için daha geri sayıma başladı. Bu hafta heyecanlı bir bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisinde en çok merak edilen konulardan birisi ise, son bölümde yararlanan Eren ile Burak’ın sağlık durumu oldu. İşte Yargı dizisinden son detaylar...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Yargı dizisi, bir bölümü için daha geri sayıma başladı. Bu hafta heyecanlı bir bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisinde en çok merak edilen konulardan birisi ise, son bölümde yararlanan Eren ile Burak’ın sağlık durumu oldu. Yeni fragmanı ile seyirci karşısına çıkan Yargı dizisi, Eren ve Burak’ın ölüp ölmediğine ilişkin ipucu da verdi. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? Yargı dizisinde Burak mı Eren mi öldü? İşte, detaylar…

03 Kas 2022 - 22:27 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinde Kadir ve Firuze'nin Gizli Aşkları İfşa Oldu! Sokak Ortasında Öpüşürken Olanlar Oldu! Levent Ağa Çıranızı Yakacak... mask
Baba Dizisinde Kadir ve Firuze'nin Gizli Aşkları İfşa Oldu! Sokak Ortasında Öpüşürken Olanlar Oldu! Levent Ağa Çıranızı Yakacak...
Yalı Çapkını Dizisinden Suna Ayrılıyor! Ferit’le Öpüştükten Sonra Tüm Film Koptu… Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinden Suna Ayrılıyor! Ferit’le Öpüştükten Sonra Tüm Film Koptu… Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!” mask
Tozluyaka Dizisinin Cemre’sinden Skandal İtiraf! İzleyicinin Tüyleri Diken Diken Oldu; Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Sebebi Bu Çıktı! “Yazıklar Olsun!”
Baba Dizisinin Başrol Oyuncusunun Vedası Yürekleri Burktu! Dizinin Belkemiği Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi... mask
Baba Dizisinin Başrol Oyuncusunun Vedası Yürekleri Burktu! Dizinin Belkemiği Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi...
Yasak Elma Dizisinden Doğan’da Ender’de Ayrılıyor! “Kurtulduk!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki… mask
Yasak Elma Dizisinden Doğan’da Ender’de Ayrılıyor! “Kurtulduk!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; Yıldız’a Yaptıklarının Bedelini Öyle Bir Ödediler Ki…
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş... mask
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...
Yasak Elma Dizisinde Oktay Kaynarca'ya Yapılan Bomba Gönderme Olay Oldu! Anında Yanıt Verdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Oktay Kaynarca'ya Yapılan Bomba Gönderme Olay Oldu! Anında Yanıt Verdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Abidin'i Başrol Oyuncularından Daha Ünlü Çıktı! Herkesin Gözü Bir Yerden Isırıyordu, O Programda... “Ne Acılar Çektin Be!”
Kızılcık Şerbeti Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Şok Etti! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Kızılcık Şerbeti'de Yaşanmışlık Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi... mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Şok Etti! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Kızılcık Şerbeti'de Yaşanmışlık Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi...
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…
Baba Dizisinde Kadir ve Firuze'nin Gizli Aşkları İfşa Oldu! Sokak Ortasında Öpüşürken Olanlar Oldu! Levent Ağa Çıranızı Yakacak... mask
Baba Dizisinde Kadir ve Firuze'nin Gizli Aşkları İfşa Oldu! Sokak Ortasında Öpüşürken Olanlar Oldu! Levent Ağa Çıranızı Yakacak...
Yalı Çapkını Dizisinden Suna Ayrılıyor! Ferit’le Öpüştükten Sonra Tüm Film Koptu… Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinden Suna Ayrılıyor! Ferit’le Öpüştükten Sonra Tüm Film Koptu… Gaziantep Ayağa Kalktı; Seyran’ın Babası Evire Çevire… Neler Oluyor?
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı... mask
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı...
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Boy, Pos, Yakışıklılık… “Lucifer Yanında Bir Hiç!” Kadırgalı Anında Yorum Yapınca Olanlar oldu! mask
Seda Sayan’ın Çıtır Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Boy, Pos, Yakışıklılık… “Lucifer Yanında Bir Hiç!” Kadırgalı Anında Yorum Yapınca Olanlar oldu!
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Kapı Dışarı Edecek Hamle! Yeni Sevgilisine 100 Bin Liralık Çanta Alınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kraliçem!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Kapı Dışarı Edecek Hamle! Yeni Sevgilisine 100 Bin Liralık Çanta Alınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kraliçem!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL