Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
Sabah kahvaltılarının, aile sohbetlerinin, beş çaylarının olmazsa olmazı Çaykur, muhteşem bir kampanyaya imzasını attı. Sadece 5 liraya satışa çıkaran Çaykur, kilosunu 5 liraya satmaya başlayınca birçok kişi bu indirimi havada kaptı. Artık kapış kapış gitmeye başlayan Çaykur, kilosunu 1 liraya satmaya başladığını duyurunca şartlar büyük bir merak konusu oldu! Peki, 1 kiloluk Çaykur marka çayı ne yapıp alabiliriz?
Her damak zevkine hitap eden ve milyonlarca kişinin favori içeceği olan çay, mis gibi kokusuyla hayatı renklendiriyor. Çayın kalbe, bağırsağa, kan şekerine ve demir eksikliğine çok faydalı olduğu ise aşikar! Günlük hayatta düzenli bir biçimde çay içen kişilerin, çay içmeyen kişilere göre daha sağlıklı olduğu da uzman doktorlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Konum Türkiye’ye çaysa günde çoğu zaman 6 – 7 bardağı bile geçiyor. Özellikle Çaykur marka çay, evlerin artık olmazsa olmazı konumuna geldi! Peki, Çaykur’un 1 kiloluk çayını nasıl 5 liraya alabilirsiniz?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.