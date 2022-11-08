Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanının belirlenmesi için yarışmacılar en iyi mantıyı yapmak adına tezgah başına geçmişlerdi. Gün sonunda Mavi takım kaptanı Fatma Nur olmuş, Kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz’ı seçmişti. Yayınlanan bölümde yaşanan bir sahne ise herkesi o ismin yerine, yerin dibine soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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