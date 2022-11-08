Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şeflere yapılan saygısızlık gündeme bomba gibi düştü. Gözlerinin içine baka baka söyledikleriyle şok etkisi yaratan yarışmacının artık evine gönderilmesi aşikar bir konuma geldi! Milyonların izlediği yarışmada yaşananlarsa sosyal medyada gündem haline geldi. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanının belirlenmesi için yarışmacılar en iyi mantıyı yapmak adına tezgah başına geçmişlerdi. Gün sonunda Mavi takım kaptanı Fatma Nur olmuş, Kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz’ı seçmişti. Yayınlanan bölümde yaşanan bir sahne ise herkesi o ismin yerine, yerin dibine soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.