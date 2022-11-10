Defne Samyeli Hem Bedavaya Tatil Yaptı Hem Para Kazandı! “Asgari Ücretli Ne Yapsın!” Kıpkırmızı Bikinili Paylaşımının Ardından Milyon Lira Çıktı!
Yıllardır güzelliği ve başarısıyla Defne Samyeli hem bedavaya tatil yaptı aynı zamanda da para kazandı. Birkaç saat içerisinde milyon liralar kazanan ünlü sanatçının bikinili paylaşımın ardından da çıktığı konser ve yaptığı tatil ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, ortalık birbirine girerken yapılan yorumlar ve tatile ilişkin detaylar neydi?
Hem sahnelerde hem de ekranlarda yıllar boyu fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkartmaya devam ediyor. Düzgün fiziğinin yanı sıra asla yaşlanmayan güzel yüzüyle de bakanların aklını yerinden alan Samyeli, sezon bitmesine rağmen konserlerin de aranan yüzü olmaya devam ediyor. Son olarak Göcek’te sahne alan ünlü sanatçıya ilişkin ortaya çıkan detaylarsa herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.