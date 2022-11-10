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10 Kas 2022 - 12:11

Defne Samyeli Hem Bedavaya Tatil Yaptı Hem Para Kazandı! “Asgari Ücretli Ne Yapsın!” Kıpkırmızı Bikinili Paylaşımının Ardından Milyon Lira Çıktı!

Yıllardır güzelliği ve başarısıyla Defne Samyeli hem bedavaya tatil yaptı aynı zamanda da para kazandı. Birkaç saat içerisinde milyon liralar kazanan ünlü sanatçının bikinili paylaşımın ardından da çıktığı konser ve yaptığı tatil ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, ortalık birbirine girerken yapılan yorumlar ve tatile ilişkin detaylar neydi?