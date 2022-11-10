- 10 Kas 2022 - 12:11 G: 10 Kas 2022 - 12:12

Defne Samyeli Hem Bedavaya Tatil Yaptı Hem Para Kazandı! “Asgari Ücretli Ne Yapsın!” Kıpkırmızı Bikinili Paylaşımının Ardından Milyon Lira Çıktı!

Yıllardır güzelliği ve başarısıyla Defne Samyeli hem bedavaya tatil yaptı aynı zamanda da para kazandı. Birkaç saat içerisinde milyon liralar kazanan ünlü sanatçının bikinili paylaşımın ardından da çıktığı konser ve yaptığı tatil ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, ortalık birbirine girerken yapılan yorumlar ve tatile ilişkin detaylar neydi?

Hem sahnelerde hem de ekranlarda yıllar boyu fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkartmaya devam ediyor. Düzgün fiziğinin yanı sıra asla yaşlanmayan güzel yüzüyle de bakanların aklını yerinden alan Samyeli, sezon bitmesine rağmen konserlerin de aranan yüzü olmaya devam ediyor. Son olarak Göcek’te sahne alan ünlü sanatçıya ilişkin ortaya çıkan detaylarsa herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

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10 Kas 2022 - 12:11 Ankara- Yaşam

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