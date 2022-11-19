Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton Kimdir, Kaç Yaşında? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Değişimiyle Dudak Uçuklattı!

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve yer aldığı her film ile hafızalara kazınmayı başaran Kemal Sunal’ın filmlerinden biri olan Garip isimli filmdeki küçük partneri yıllar sonra ortaya çıktı. Filmin başrollerini Kemal Sunal ile paylaşan ve filmde rol aldığı esnada sadece 6 yaşında olan Ece Alton, aradan geçen onca yıl sonra son haliyle seyircisinin karşısına geldi. Bir hayli değişmiş görülen Ece Alton’un yeni mesleği de herkesi şaşırttı! Peki, Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton nerelerde? İşte, detaylar…

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