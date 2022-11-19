Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton Kimdir, Kaç Yaşında? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Değişimiyle Dudak Uçuklattı!
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve yer aldığı her film ile hafızalara kazınmayı başaran Kemal Sunal’ın filmlerinden biri olan Garip isimli filmdeki küçük partneri yıllar sonra ortaya çıktı. Filmin başrollerini Kemal Sunal ile paylaşan ve filmde rol aldığı esnada sadece 6 yaşında olan Ece Alton, aradan geçen onca yıl sonra son haliyle seyircisinin karşısına geldi. İşte Ece Alton ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve yer aldığı her film ile hafızalara kazınmayı başaran Kemal Sunal’ın filmlerinden biri olan Garip isimli filmdeki küçük partneri yıllar sonra ortaya çıktı. Filmin başrollerini Kemal Sunal ile paylaşan ve filmde rol aldığı esnada sadece 6 yaşında olan Ece Alton, aradan geçen onca yıl sonra son haliyle seyircisinin karşısına geldi. Bir hayli değişmiş görülen Ece Alton’un yeni mesleği de herkesi şaşırttı! Peki, Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton nerelerde? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.