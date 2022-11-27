- 27 Kas 2022 - 12:25 G: 27 Kas 2022 - 12:48

Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan seyircisini yerle bir edecek haber geldi. Kanalın diziyi kapı dışarı ettiği gündeme geldi. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasının ardından seyircileri kahreden gelişmeler arka arkaya verilmeye başlamıştı. Şimdiyse asıl bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken verilen ara kararı ağızları açık bırakmıştı. Dizinin yapımcısının sağlık sorunları yaşadığı için diziden gelen 45 günlük karar sonrasında asıl bomba patladı! Kanal D, Arka Sokaklar dizisi hakkında öyle bir şey yapacak ki…

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27 Kas 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

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