Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan seyircisini yerle bir edecek haber geldi. Kanalın diziyi kapı dışarı ettiği gündeme geldi. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasının ardından seyircileri kahreden gelişmeler arka arkaya verilmeye başlamıştı. Şimdiyse asıl bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken verilen ara kararı ağızları açık bırakmıştı. Dizinin yapımcısının sağlık sorunları yaşadığı için diziden gelen 45 günlük karar sonrasında asıl bomba patladı! Kanal D, Arka Sokaklar dizisi hakkında öyle bir şey yapacak ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.