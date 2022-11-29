Zuhal Topal’ın Eşi Korhan Saygıner Kimdir? Korhan Saygıner’in Yaşını Duyunca Şok Olacaksınız! Korhan Saygıner ve Zuhal Topal Arasındaki Yaş Farkı!
Ekranların güvenilir isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, şimdilerde sadece başarılı işi ile değil; mutlu giden aile yaşamıyla da sık sık gündem olur hale geldi. Yazı ailesiyle birlikte geçirmiş olan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sık sık sundu. İşte Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların güvenilir isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, şimdilerde sadece başarılı işi ile değil; mutlu giden aile yaşamıyla da sık sık gündem olur hale geldi. Yazı ailesiyle birlikte geçirmiş olan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sık sık sundu. Peki, Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner ve Zuhal Topal arasındaki yaş farkı kaç? Zuhal Topal ile Korhan Saygıner nasıl tanıştı? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 12:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.