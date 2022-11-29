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29 Kas 2022 - 12:51

Zuhal Topal’ın Eşi Korhan Saygıner Kimdir? Korhan Saygıner’in Yaşını Duyunca Şok Olacaksınız! Korhan Saygıner ve Zuhal Topal Arasındaki Yaş Farkı!

Ekranların güvenilir isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, şimdilerde sadece başarılı işi ile değil; mutlu giden aile yaşamıyla da sık sık gündem olur hale geldi. Yazı ailesiyle birlikte geçirmiş olan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sık sık sundu. İşte Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner ile ilgili merak edilen tüm detaylar...