Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler...

Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı isimli diziden Neslihan Atagül’ün ayrılmasının ardından diziye dahil olan Tuba Büyüküstün, başrolleri Engin Akyürek ile paylaşmıştı. O dönem birbirlerine çok yakıştırılan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek ile ilgili ortaya bir aşk dedikodusu atıldı. Öte yandan bu dedikodu sonrası gözler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’e çevrildi. Peki, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek arasında bir şey var mı? Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek birlikte mi, sevgili mi? İşte, detaylar…

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