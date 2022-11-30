Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler...
Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı isimli diziden Neslihan Atagül’ün ayrılmasının ardından diziye dahil olan Tuba Büyüküstün, başrolleri Engin Akyürek ile paylaşmıştı. O dönem birbirlerine çok yakıştırılan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek ile ilgili ortaya bir aşk dedikodusu atıldı. İşte o iddia ile ilgili detaylar..
Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı isimli diziden Neslihan Atagül’ün ayrılmasının ardından diziye dahil olan Tuba Büyüküstün, başrolleri Engin Akyürek ile paylaşmıştı. O dönem birbirlerine çok yakıştırılan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek ile ilgili ortaya bir aşk dedikodusu atıldı. Öte yandan bu dedikodu sonrası gözler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’e çevrildi. Peki, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek arasında bir şey var mı? Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek birlikte mi, sevgili mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Kas 2022 - 12:44 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.