Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir? Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Bayilik Nasıl Alınır?

Şimdilerde marketleri ile Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez bakkal projesini devreye soktu. Pilot bölgeler belirlemiş olan Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Koop Bakkal’ ile ucuzluğu mahallere kadar getirmeyi amaçladı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Koop Bakkal projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bakkal projesi nedir? Tarım Kredi Bakkal bayilik projesine nasıl başvurulur? Tarım Kredi Bakkal olma şartları nedir? İşte, detaylar…

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