- 01 Ara 2022 - 22:51

Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir? Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Bayilik Nasıl Alınır?

Şimdilerde marketleri ile Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez bakkal projesini devreye soktu. Pilot bölgeler belirlemiş olan Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Koop Bakkal’ ile ucuzluğu mahallere kadar getirmeyi amaçladı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Koop Bakkal projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...

Şimdilerde marketleri ile Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez bakkal projesini devreye soktu. Pilot bölgeler belirlemiş olan Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Koop Bakkal’ ile ucuzluğu mahallere kadar getirmeyi amaçladı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Koop Bakkal projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bakkal projesi nedir? Tarım Kredi Bakkal bayilik projesine nasıl başvurulur? Tarım Kredi Bakkal olma şartları nedir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Ara 2022 - 22:51 - Magazin

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak! mask
KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak!
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik! mask
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik!
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor? mask
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor?
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran… mask
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…
Migros Market Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Hafta Sonu Et, Kıyma, Sucuk ve Köfte Fiyatlarını Görenler Fiyatını Görenler İnanamayacak! İşte 1 Aralık 2022 Fiyat Listesi! mask
Migros Market Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Hafta Sonu Et, Kıyma, Sucuk ve Köfte Fiyatlarını Görenler Fiyatını Görenler İnanamayacak! İşte 1 Aralık 2022 Fiyat Listesi!
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?    mask
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?   
Baba Vanga’dan 2023 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; Ölümcül Virüs ve Buzul Kehaneti Korkuttu! 2022'de Hepsi Çıktı... mask
Baba Vanga’dan 2023 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; Ölümcül Virüs ve Buzul Kehaneti Korkuttu! 2022'de Hepsi Çıktı...
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri... mask
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri...
Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer… mask
Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erkeklerin Asla Terk Edemeyeceği Kadın Burçlar Belli Oldu! Bağımlılık Yapıyorlar! İşte Erkeklerin Aklını Başında Alan O Burçlar... mask
Erkeklerin Asla Terk Edemeyeceği Kadın Burçlar Belli Oldu! Bağımlılık Yapıyorlar! İşte Erkeklerin Aklını Başında Alan O Burçlar...
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Şok Etti! “Genç Kızları Çatır Çatır Çatlatırsın Sen!” Kalpler Yerinden Fırladı Gitti! Neler Oluyor? mask
Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Şok Etti! “Genç Kızları Çatır Çatır Çatlatırsın Sen!” Kalpler Yerinden Fırladı Gitti! Neler Oluyor?
Akaryakıta Bir İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde! mask
Akaryakıta Bir İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… “Yazıklar Olsun Acun!” mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… “Yazıklar Olsun Acun!”
Hadise Devire Devire Gidiyor! Her Şeye, Herkese Resti Çekti; Asıl Kıyamet Bu Saatten Sonra Kopacak! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Hadise Devire Devire Gidiyor! Her Şeye, Herkese Resti Çekti; Asıl Kıyamet Bu Saatten Sonra Kopacak! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL