Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir? Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Bayilik Nasıl Alınır?
Şimdilerde marketleri ile Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez bakkal projesini devreye soktu. Pilot bölgeler belirlemiş olan Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Koop Bakkal’ ile ucuzluğu mahallere kadar getirmeyi amaçladı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Koop Bakkal projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...
Şimdilerde marketleri ile Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi, bu kez bakkal projesini devreye soktu. Pilot bölgeler belirlemiş olan Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Koop Bakkal’ ile ucuzluğu mahallere kadar getirmeyi amaçladı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Koop Bakkal projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bakkal projesi nedir? Tarım Kredi Bakkal bayilik projesine nasıl başvurulur? Tarım Kredi Bakkal olma şartları nedir? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 22:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.