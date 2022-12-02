7 Aylık Hamile Fahriye Evcen’e Bir Haller Oldu! “Her Hamileliğinde Bu Oluyor!” Burak Özçivit Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’ya yıllar sonra katılan Fahriye Evcen, sevenlerini şaşırtmıştı. Karan’ın doğumundan uzun bir ara sonra sevenlerinin karşısına diziyle çıkan Evcen, ikinci kez hamile olduğunu öğrenince setlerde zorlanmamak adına ikinci sezon başlamadan hemen önce ekranlara veda etmişti. Güzeller güzeli oyuncunun sağlıklı bir hamilelik geçirdiği biliniyordu. Sosyal medyada yayılan tek bir kare ise herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!