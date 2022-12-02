7 Aylık Hamile Fahriye Evcen’e Bir Haller Oldu! “Her Hamileliğinde Bu Oluyor!” Burak Özçivit Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Ekranların aranan yüzü haline gelen Fahriye Evcen’e bir haller oldu! “Her hamileliğinde bu oluyor” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen, son görüntüsüyle Burak Özçivit’in bile ne diyeceğini şaşırttı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen’in tek bir karesi yine ortalığın cayır cayır yaktı. İşte bebek bekleyen Evcen’in çok konuşulan o kareleri…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’ya yıllar sonra katılan Fahriye Evcen, sevenlerini şaşırtmıştı. Karan’ın doğumundan uzun bir ara sonra sevenlerinin karşısına diziyle çıkan Evcen, ikinci kez hamile olduğunu öğrenince setlerde zorlanmamak adına ikinci sezon başlamadan hemen önce ekranlara veda etmişti. Güzeller güzeli oyuncunun sağlıklı bir hamilelik geçirdiği biliniyordu. Sosyal medyada yayılan tek bir kare ise herkesi şok etti. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.