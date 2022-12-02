Ehliyet Affı 2022 Ne Zaman Çıkacak? Ehliyet Affı Çıkacak Mı? Ehliyet Affı Kimleri Kapsayacak?
Trafik kurallarına uymamaları nedeniyle ehliyetlerine el konulan kişilerin sayısı özellikle son zamanlarda bir hayli arttı. Bu nedenle vatandaş cephesinde bir ehliyet affı beklentisi varken, bu affın yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular da çoğaldı. 2022 yılında bir ehliyet affı beklenirken; yılın son ayında konuya ilişkin sorular da yanıt bulmaya başladı. İşte Ehliyet affı ile ilgili merak edilen son detaylar...
Trafik kurallarına uymamaları nedeniyle ehliyetlerine el konulan kişilerin sayısı özellikle son zamanlarda bir hayli arttı. Bu nedenle vatandaş cephesinde bir ehliyet affı beklentisi varken, bu affın yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular da çoğaldı. 2022 yılında bir ehliyet affı beklenirken; yılın son ayında konuya ilişkin sorular da yanıt bulmaya başladı. Peki, ehliyet affı 2022 ne zaman çıkacak? Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Ara 2022 - 10:13 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.