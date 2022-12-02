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02 Ara 2022 - 10:13

Ehliyet Affı 2022 Ne Zaman Çıkacak? Ehliyet Affı Çıkacak Mı? Ehliyet Affı Kimleri Kapsayacak?

Trafik kurallarına uymamaları nedeniyle ehliyetlerine el konulan kişilerin sayısı özellikle son zamanlarda bir hayli arttı. Bu nedenle vatandaş cephesinde bir ehliyet affı beklentisi varken, bu affın yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular da çoğaldı. 2022 yılında bir ehliyet affı beklenirken; yılın son ayında konuya ilişkin sorular da yanıt bulmaya başladı. İşte Ehliyet affı ile ilgili merak edilen son detaylar...